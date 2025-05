Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Ehrlicher Finder

Edenkoben (ots)

Ein 15 Jahre alter Schüler aus Neustadt hatte gestern Abend (13.05.2025, 18.15 Uhr) auf dem Bürgersteig in den Erlen einen dreistelligen Bargeldbetrag aufgefunden. Er nahm das Geld an sich und brachte es zur Polizeidienststelle. Die Polizei sucht nun den Besitzer des Geldes. Wer vermisst sein vermeintlich abgehobenes Bargeld? Die betroffene Person sollte sich mit Nachweis auf einem Kontoauszug bzw. nach Rücksprache mit der betreffenden Bank an die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder an das Fundamt der Verbandsgemeinde Edenkoben wenden.

