Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle deckt mehrere Straftaten auf

Gera (ots)

Gera. Am Montagabend (29.09.2025) haben Polizisten gegen 22:30 Uhr einen 38-Jährigen Seat-Fahrer in der Straße des Bergmanns einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Georgier zeigte den Beamten einen slowakischen Führerschein vor, der sich als Fälschung entpuppte. Außerdem ergab eine polizeiliche Überprüfung zum Kennzeichen, dass dieses in mehreren Bundesländern wegen Tankbetrugs- und Diebstahlsdelikten ausgeschrieben ist. Der 38-Jährige wird sich daher nun in mehreren polizeilichen Ermittlungsverfahren verantworten müssen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

