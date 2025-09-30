LPI-G: Verkehrskontrolle deckt mehrere Straftaten auf

Greiz (ots) - Großenstein. Am 28.09.2025 um 12:15 Uhr missachtete ein 78-jähriger VW-Fahrer das Vorfahrtsrecht eines 71-jährigen BMW-Fahrers, als er von der Korbußener Chausee auf die L1081 abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an den PKW wird jeweils auf einen niedrigen fünfstelligen Wert geschätzt. Die ...

