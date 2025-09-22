Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Baby fährt ohne Mutter mit Bahn von Hannover nach Uelzen; Zusammenführung von Mutter und Tochter an der Wache der Bundespolizei

Bremen (ots)

Hannover, Uelzen, Bahnhof, 21.09.2025 / 19:00 Uhr

Gepäck und Kind waren am Bahnhof Hannover-Langenhagen schon im Zug als sich die Zugtüren plötzlich vor der Mutter schlossen und sich nicht mehr öffnen ließen. Das einjährige Mädchen fuhr allein mit dem ME 82884 in Richtung Uelzen davon. Eine 26-Jährige aus Eschede und eine 66-jährige aus Hannover betreuten das alleine reisende Baby im Zug. Während die Mutter mit Hilfe der Polizei den Schaffner kontaktieren ließ. Man verständigte sich auf eine schnellstmögliche Zusammenführung von Mutter und Tochter am Bahnhof in Uelzen. Um 20:15 Uhr am örtlichen Bundespolizeirevier konnte die 29-jährige Mutter dann ihr Töchterchen unversehrt wieder aus den Händen der helfenden Damen in die Arme schließen.

