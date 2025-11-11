Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Verkehrsunfälle - Farbschmierereien - Autoreifen gestohlen - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Waiblingen: Gartenhaus aufgebrochen

Zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 15:40 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Gartenhaus in der Hegnacher Höhe ein und entwendeten aus diesem einen Rasenmäher sowie diverses Werkzeug im Wert von rund 600 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden-Breuningsweiler: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am Montag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr wurde in zwei Einfamilienhäuser in der Buocher Straße sowie der Roßbergstraße eingebrochen. Beide Häuser wurden nach Wertgegenständen durchsucht, nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Der bei den Einbrüchen verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die am frühen Montagabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

Schorndorf: Aufgefahren

Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr am Montag gegen 13 Uhr die Gmünder Straße und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 51-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der VW wurde anschließend noch auf den davor stehenden KIA einer 83 Jahre alten Autofahrerin aufgeschoben. Der Unfallverursacher erlitt beim Unfall leicht Verletzungen, an den drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro.

Kernen im Remstal: Linienbus contra Pkw

Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses befuhr am Montag gegen 12:10 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Stetten. Hierbei kam er zu weit nach links und streifte den VW Golf eines entgegenkommenden 34-jährigen Autofahrers. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Einbruch

Zwischen 14 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe am Montag Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Sonnhalde und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde durch die Einbrecher Schmuck im niederen vierstelligen Wert gestohlen. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Backnang: Farbschmierereien - politisch

Durch bisher unbekannte Täter wurde die Brücke in der Aspacher Straße unter der B14 mit Schriftzügen und Symbolen beschmiert, die dem politisch linken Spektrum zuzuordnen sind. Bemerkt wurden die Schmierereien am Sonntag, der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Autoreifen gestohlen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Montag, 6:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zum Areal eines Autohauses und entwendeten insgesamt fünf Komplettreifensets von mehreren abgestellten BMW im Wert von rund 20.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Aspach: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wurde im Wüstenbacher Weg ein geparkter Ford zerkratzt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Backnang: Aufgefahren

Ein 38 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Montag gegen 16 Uhr die B14 in Richtung Schwäbisch Hall. Kurz vor dem Murrtalviadukt bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 42 Jahre alte Nissan-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro, der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

