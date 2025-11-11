PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Bagger entwendet

Aalen (ots)

Rot am See: Unfallflucht

Zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 08:20 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer den Ahornweg und streifte dabei einen geparkten Lkw. Dabei beschädigte er den Außenspiegel des Lkws und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Geifertshofen: Bagger entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen vergangenem Dienstag 14 Uhr und Donnerstag 15 Uhr einen in Geifertshofen in einer Halle an der K2627 abgestellten, weißen Bagger der Marke BOBCAT. Vermutlich wurde der Bagger auf einen Anhänger geladen und abtransportiert. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise. Durch den Eigentümer des Baggers wurde eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt, wenn ein Hinweis zum Auffinden den Baggers führt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

