Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter LKW-Lenker befuhr am Montag gegen 12:15 Uhr die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Innenstadt. Als ein vor ihm fahrender 18-Jähriger mit seinem VW anhielt, streifte der LKW beim Vorbeifahren den VW im Heckbereich. Anschließend fuhr der LKW-Fahrer weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Waldstetten/Tannweiler: Verkehrsschild entwendet

Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr wurde festgestellt, dass ein 30 km/h-Geschwindigkeitsschild am Ortseingang von Tannweiler entwendet wurde. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Verkehrsschildes nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 entgegen.

Lorch: Unfall mit E-Scooter

Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 12:15 Uhr in der Mühlstraße aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden VW einer 27-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde der 13-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell