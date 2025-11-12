Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Kontrolle über Fahrzeug verloren - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: 36-Jähriger angefahren

Am Dienstag gegen 19 Uhr befuhr eine 78-jährige Toyota-Fahrerin die Dreißentalstraße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe des Turmwegs wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen dort querenden 36-jährigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 36-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Aalen/Unterkochen: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Eine 67-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Dienstag, gegen 13:45 Uhr, aus einer Waschstraße eines Tankstellengeländes in der Pfromäckerstraße einfahren. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit dem Verkaufsraum der Tankstelle, sowie einem daneben geparkten Jeep. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50000 Euro.

Mögglingen: Wohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr wurde in der Saleuxer Straße an einem Wohnhaus die Terrassentür aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. An einem Wohnhaus in der Straße Stützenhalde wurde zwischen 17:15 Uhr und 18 Uhr versucht eine Balkontür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Am Montagmittag gegen 13:45 Uhr fuhr eine 27-jährige BMW-Lenkerin in der Pfitzerstraße in den Baldungskreisel ein. Im Kreisverkehr kam sie mit ihrem Fahrzeug aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen dort befindlichen Laternenmasten. Die 27-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Bürgerstraße wurde im Parkhaus Rems-Deck am Dienstag zwischen 8 Uhr und 16:50 Uhr ein dort geparkter VW Polo beschädigt. An dem Fahrzeug wurde auf der Fahrerseite ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursacht. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell