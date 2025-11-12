Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen/Jagst und des Polizeipräsidiums Aalen Aalen

Oberkochen: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Aalen (ots)

Nach länger andauernden Ermittlungen konnte die Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Aalen in Zusammenarbeit mit dem Polizeiposten Oberkochen einen 27-jährigen Mann festnehmen, dem der gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln zur Last gelegt wird. Nachdem der Mann zwischenzeitlich untergetaucht war, konnte er am Donnerstag, 5.11.2025 in Oberkochen ausfindig gemacht und festgenommen werden. Der 27-jährige deutsche Staatsangehörige wurde noch am gleichen Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte, so dass der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

