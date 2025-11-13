Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Aufgefahren - Bäume beschädigt

Aalen (ots)

Westhausen: Aufgefahren

Ein 22-jähriger Lenker eines VW Golf befuhr am Mittwoch um kurz vor 22:30 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. An der Ausfahrt Westhausen fuhr er von der Autobahn ab und wollte auf die B29 einfahren. Aus Unachtsamkeit fuhr er jedoch an der Kreuzung auf einen davorstehenden Audi ID.4 auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 49-jährige Audi-Fahrer blieben unverletzt.

Mutlangen: Unfallflucht

In der Straße in der Breite wurde am Mittwoch um 16:30 Uhr ein dort geparkter Hyundai i30 beschädigt. Die 64-jährige Verursacherin stieß beim Ausparken gegen das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Nachdem der Unfall beobachtet wurde, konnte die Verursacherin schnell von der Polizei ermittelt werden.

Westhausen: Bäume beschädigt

Zwischen Freitagmorgen, 8 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, wurden drei Ahornbäume auf dem Parkplatz der Jagsttalschule im Finkenweg beschädigt. Alle drei Bäume wurden im unteren Bereich des Stammes angesägt. Hierzu wurde eventuell eine elektrische Säge verwendet. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 919040 entgegen.

