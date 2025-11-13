Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 58-jähriger Renault-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 18:30 Uhr von der Sulzbrunnenstraße auf die B290 in Richtung Jagstheim einfahren. Dabei übersah er den auf der Vorfahrtsstraße von Jagstheim kommenden 65-jährigen Alfa-Romeo-Fahrer. Folglich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem die Beifahrerseite des Alfa Romeo sowie die Hinterachse stark beschädigt wurden. Insgesamt ist von einem Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro auszugehen. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war bis ca. 20:20 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt.

Schrozberg: Unklarer Unfallhergang

Auf der K2527 kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem Vorfahrtsunfall, nachdem ein 25-jähriger Audi-Fahrer eine 58-jährige Citroën-Fahrerin übersah und es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Aufgrund der nicht deckenden Beschreibung des Unfallhergangs, bittet die Polizei Crailsheim Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zum Unfallhergang zu melden.

