Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 58-jähriger Renault-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 18:30 Uhr von der Sulzbrunnenstraße auf die B290 in Richtung Jagstheim einfahren. Dabei übersah er den auf der Vorfahrtsstraße von Jagstheim kommenden 65-jährigen Alfa-Romeo-Fahrer. Folglich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem die Beifahrerseite des Alfa Romeo sowie die Hinterachse stark beschädigt wurden. Insgesamt ist von einem Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro auszugehen. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war bis ca. 20:20 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt.

Schrozberg: Unklarer Unfallhergang

Auf der K2527 kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem Vorfahrtsunfall, nachdem ein 25-jähriger Audi-Fahrer eine 58-jährige Citroën-Fahrerin übersah und es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Aufgrund der nicht deckenden Beschreibung des Unfallhergangs, bittet die Polizei Crailsheim Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zum Unfallhergang zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

  • 13.11.2025 – 08:14

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrug, Unfälle, Einbrüche

    Aalen (ots) - Fellbach: WhatsApp-Betrug Ein Mann aus Fellbach erhielt am Mittwochmittag eine Kurznachricht über WhatsApp, indem ihm ein vermeintlicher Familienangehöriger mitteilte, dass dies die neue Telefonnummer sei. Der Mann glaubte dem Betrüger und überwies in der Folge einen mittleren vierstelligen Geldbetrag an unbekannte Konten. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und rät dazu fremden Nummern nicht blind ...

  • 13.11.2025 – 07:20

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Aufgefahren - Bäume beschädigt

    Aalen (ots) - Westhausen: Aufgefahren Ein 22-jähriger Lenker eines VW Golf befuhr am Mittwoch um kurz vor 22:30 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. An der Ausfahrt Westhausen fuhr er von der Autobahn ab und wollte auf die B29 einfahren. Aus Unachtsamkeit fuhr er jedoch an der Kreuzung auf einen davorstehenden Audi ID.4 auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, ...

