Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Widerstand, Diebstähle, Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Wohnung in der Stauferstraße und durchsuchten sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck gestohlen, der Wert des Diebesgutes ist bisher noch nicht bekannt. Der verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Einbruch in Einfamilienhaus

Bisher unbekannte Diebe brachen am Donnerstag zwischen 6:30 Uhr und 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Füllfäßle ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar, der verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 55 Jahre alter Citroen-Fahrer befuhr am Donnerstag kurz vor 16:00 Uhr die K 1846 in Richtung Nellmersbach. Hierbei kam ihm ein Traktor samt Anhänger entgegen und streifte den Citroen, anschließend fuhr der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs weiter. Zeugenhinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Autofahrer widersetzt sich Blutentnahme und beleidigt Polizisten

Ein 35 Jahre alter Citroen-Fahrer wurde am Donnerstag kurz nach 14:00 Uhr in der Schulstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf Alkohol- und Drogenbeeinflussung beim Citroen-Fahrer, der sich während der Kontrolle äußerst unkooperativ verhielt. Als dem Mann eine Blutprobe entnommen werden sollte, beleidigte er die Beamten zunächst mehrfach und sperrte sich anschließend gegen die Maßnahmen, sodass die Blutentnahme nur unter Anwendung von körperlichem Zwang erfolgen konnte. Den 35-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Schorndorf: Einbruch in Juwelier

In der Nacht auf Freitag gegen 3:50 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Juweliergeschäft in der Johann-Philipp-Palm-Straße ein und entwendeten mehrere Uhren der Marke Festina. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Backnang: Motorroller gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit von Mittwoch, 11:40 Uhr und Donnerstag, 12:30 Uhr einen blauen Motorroller der Marke "Peugeot". Der Roller war im Bereich der Fahrradständer am Backnanger Bahnhof abgestellt. An ihm war das Versicherungskennzeichen "023 LSY" angebracht. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang-Unterschöntal: Wohnungseinbruch

Im Verlauf des Donnerstags, zwischen 05:30 Uhr und 18:15 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in Backnang-Unterschöntal ein. Dort durchwühlten sie die Zimmer und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Backnang: Versicherungskennzeichen gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten am Donnerstag, zwischen 07:50 Uhr und 13:00 Uhr das Versicherungskennzeichen "658 JCV" von einem E-Roller. Dieser war im Tatzeitraum im Bereich der Fahrradstellplätze an der "Gemeinschaftsschule in der Taus" abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell