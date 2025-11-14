POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Buswartehaus beschmiert
Aalen (ots)
Satteldorf/Ellrichtshausen: Unfallflucht
In der Straße "Im Feldle" wurde zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 4:30 Uhr, ein geparkter Pkw der Marke Hyundai durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.
Mainhardt: Buswartehaus beschmiert
Im Römerkastell wurde am Mittwoch an einer Buswendeplatte ein Buswartehäuschen festgestellt, dass dieses mit politisch motivierten Symbolen beschmiert wurde. Der Polizeiposten Mainhardt bittet Zeugen, welche Hinweise zur Beschmierung machen können, sich unter der Rufnummer 07903 940016 zu melden.
