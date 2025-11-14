PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Vellberg: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb betrat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Garage im Mörikeweg und öffnete anschließend zwei darin geparkte Fahrzeuge. Aus diesen entwendete er drei Geldbeutel in denen sich insgesamt ein dreistelliger Geldbetrag befand, sowie ein Smartphone. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 07 Uhr beschmierte ein Vandale eine Lagerhalle in der Auwiesenstraße mit Farbe und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

