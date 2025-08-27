PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Handgreifliche Auseinandersetzung +++ Streit eskaliert +++ Schmuck aus Wohnung gestohlen +++ Kellerbrand in Mehrparteienhaus

Hofheim (ots)

1. Handgreifliche Auseinandersetzung,

Eschborn, Schwalbacher Straße, Dienstag, 26.08.2025, 19:35 Uhr

(ro)In Eschborn ist am Dienstagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 26-Jähriger und ein 31-Jähriger trafen sich auf dem Parkplatz des Eschborner Bahnhofs. Das Gespräch mündete in Beleidigungen und einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Währenddessen soll der 26-Jährige dem 31-Jährigen auch ein Reizstoffsprühgerät vorgehalten haben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Streit eskaliert,

Eppstein, Am Stadtbahnhof, Montag, 25.08.2025, 16:35 Uhr

(ro)Am Montag kam es an einer Eppsteiner Bushaltestelle zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einem Jugendlichen. Die beiden gerieten "Am Stadtbahnhof" gegen 16:35 Uhr in Streit und bedrohten sich gegenseitig mit Worten. Dies endete in einem handgreiflichen Gerangel, in dessen Verlauf der 30-Jährige auch eine Glasflasche nach dem 16-Jährigen geworfen haben soll. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Polizeistation in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

3. Schmuck aus Wohnung gestohlen,

Hattersheim, Teplitzer Straße, Dienstag, 26.08.2025, 10:30 Uhr bis 11:40 Uhr

(ro)Am Dienstagvormittag haben Einbrecher Schmuck aus einer Wohnung in Hattersheim gestohlen. Zwischen 10:30 Uhr und 11:40 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Mehrfamilienhaus in der Teplitzer Straße und machten sich an der Tür einer Wohnung im ersten Stock zu schaffen. Aus dem Schlafzimmer ließen sie mehrere Schmuckstücke mitgehen, bevor sie sich aus dem Staub machten. Im Tatzeitraum wurden zwei etwa 20 bis 30 Jahre alte Frauen mit "südländischem" Erscheinungsbild und dunklen Haaren wahrgenommen. Inwiefern die beiden mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ihre Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

4. Kellerbrand in Mehrparteienhaus,

Hofheim, Sindlinger Straße, Dienstag, 26.08.2025, 23:25 Uhr

(ro)In Hofheim hat es am späten Dienstagabend im Keller eines Mehrparteienhauses gebrannt, dieses ist nun nicht mehr bewohnbar. Gegen 23:25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Sindlinger Straße gerufen, da es dort in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand gekommen war. Die Einsatzkräfte räumten das Wohnhaus, konnten das Feuer schnell im Bereich des Kellers ausfindig machen und löschen. Niemand wurde verletzt. Da auch die Stromversorgung abgeschaltet werden musste, ist das Haus bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohnerinnen und Bewohner wurde eine Notunterkunft organisiert. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt, die Brandursache steht noch nicht fest.

