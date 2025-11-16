Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von PKW-Anhänger

Elmstein (ots)

In der Nacht vom 14.11.2025 auf den 15.11.25 wurde in der Hauptstraße ein PKW-Anhänger durch unbekannte Täter gestohlen. Der Anhänger war mit einem Schloss gesichert. Der entwendete Anhänger hatte einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell