POL-KLE: Emmerich am Rhein - Bronzefigur in Waldstück gefunden

Polizei sucht Besitzer

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (25. Oktober 2025) meldeten sich mehrere Kinder auf der Polizeiwache Emmerich und teilten mit, dass in einem Waldstück am Diepe Kuhweg in Emmerich eine schwere Bronzefigur liegen würde. Diese wurde anschließend durch Polizeibeamte aufgefunden und sichergestellt. Die Figur lag möglicherweise schon mehrere Monate dort. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei in Emmerich führten bisher nicht dazu, dass die Herkunft ermittelt werden konnte. Auch ist nicht bekannt, ob es sich bei der etwa 60 cm großen Frauenfigur, die ein kleines Kind in den Armen hält, um einen sakralen Gegenstand aus einer Kirche (eventuell eine Darstellung von Maria mit dem Jesuskind), Grabschmuck oder einen sonstigen, profanen Gegenstand handelt. Daher bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Figur machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

