POL-KLE: Geldern - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 22.09.2025; 09:52 Uhr: Zwei Tatverdächtige identifiziert

Geldern (ots)

Die am 22. September 2025 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung kann eingestellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurden die beiden Tatverdächtigen identifiziert. Die Kriminalpolizei in Geldern wird die beiden männlichen Tatverdächtigen nun vernehmen und die Hintergründe ermitteln.

Die zuvor veröffentlichte Pressemeldung zum Diebstahl in Geldern finden Sie hier (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6122249). (pp)

