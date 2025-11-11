Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Diebstahl von Baustellengelände: Täter beschädigen Kabel und entwenden diese

Uedem-Keppeln (ots)

Im Zeitraum von Samstag (8. November 2025), 18:00 Uhr und Montag (10.November 2025), 07:50 Uhr kam es an der Rickenstraße in Uedem zu einem Diebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Baustellengelände und beschädigten dort mehrere Kabel. Teile der beschädigten Kabel entwendeten die Täter und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell