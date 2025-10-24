Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
POL-LG: ++ Fußgänger von Transporter überrollt ++ 92-Jährige verstirbt beim Transport in Spezialklinik ++
Lüneburg (ots)
Landkreis Lüneburg - Amt Neuhaus - Fußgänger von Transporter überrollt - 92-Jährige verstirbt beim Transport in Spezialklinik
Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es in den Mittagsstunden des 23.10.25 auf der Bundesstraße 195 - Lüneburger Straße. Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Transporters Iveco wollte nach derzeitigen Ermittlungen gegen 11:00 Uhr nach links in die Lüneburger Straße einbiegen. Dabei übersah der Fahrer eine 92 Jahre alte Fußgängerin, die die Fahrbahn querte, so dass dieses stürzte. In der Folge überrollte der Transporter die Seniorin. Trotz des schnellen Einsatzes von Rettungskräften verstarb die Frau beim Transport mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen