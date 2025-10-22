Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "aufmerksamer Nachbar" ++ hochwertiger Pkw Audi SQ8 gestohlen - Täter verunfallen auf der Flucht ++ Frontzusammenstoß ++ ... die Polizei kontrolliert mit Schwerpunkt "Fahrradfahrverkehr" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 22.10.2025 ++

Lüneburg

Brietlingen/Thomasburg - hochwertiger Pkw Audi SQ8 gestohlen - Täter verunfallen auf der Flucht

Einen hochwertigen Pkw Audi SQ8 stahlen Unbekannte in den Nachtstunden zum 22.10.25 von dem Parkplatz eines Wohnhauses In der Reh in Brietlingen. Die professionellen Täter konnten mit dem Fahrzeug wegfahren, verunfallten jedoch im Rahmen der Flucht im Bereich Thomasburg. Von dort ergriffen die Personen die Flucht. Die Polizei fahndet und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunkener Senior erhält Platzverweis

Nachdem ein 62 Jahre alter Lüneburger Am Sande in den frühen Abendstunden des 21.10.25 gegen 18:00 Uhr einen Jugendlichen (15 Jahre) anpöbelte, sprach die Polizei dem Mann ein Platzverweis aus. Parallel wurde dem Lüneburger, der eine Alkoholisierung von 3,8 Promille hatte, eine Ingewahrsamnahme angedroht. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.

Barum - Autos kollidieren - leicht verletzt

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 22.10.25 Am See. Ein 31 Jahre alter Pkw-Fahrer war gegen 10:00 Uhr von einem Grundstück auf die Fahrbahn gefahren und übersah dabei eine 66 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai. Die 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Amt Neuhaus, OT. Laave - Frontzusammenstoß - leicht verletzt

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw VW und Hyundai kam es in den späten Nachmittagsstunden des 21.10.25 auf der Landesstraße 244 in Richtung Lübtheen. Der 27 Jahre alte Fahrer des VW war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte dort mit dem Hyundai einer 73-Jährigen. Beide FahrerInnen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 18.000 Euro.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert mit Schwerpunkt "Fahrradfahrverkehr"

Ihre Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Fahrradfahrverkehr" setzte die Polizei auch in den Morgenstunden des 22.10.25 in der Sülztorstraße fort. Dort ahndeten die Beamten insgesamt sechs Verstöße aufgrund der Nutzung der falschen Fahrradwegseite und Beleuchtung. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kollision zweier Pkw

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 21.10.25 im Kreuzungsbereich Wiesengrund - Am Dorfplatz/Alte Dorfstraße. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler-Chyrsler war gegen 16:30 Uhr in der Wiesenstraße in Richtung Kastanienallee unterwegs und übersah dabei den von rechts kommenden Pkw Daewoo einer 31-Jährigen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.500 Euro.

Uelzen

Bienenbüttel - "aufmerksamer Nachbar" - Täter bei Einbruchsversuch in Wohnhaus vertrieben - mit Stein Scheibe eingeworfen

Zwei Wohnhauseinbrecher konnte ein aufmerksamer (und wachsamer) Nachbar in den Abendstunden des 21.10.25 im Vierenbachsweg ertappen. Die zwei Unbekannten hatten gegen 21:45 Uhr eine rückwärtige Terrassenscheibe mit einem Stein zerstört und wollten gerade ins Wohnhaus einbrechen. Der Nachbar nahm die Täter wahr, störte diese, so dass sie die Flucht ergriffen. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Die beiden Einbrecher werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, normale Statur, eine Person mit Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Geschäftsräume - Schilderladen

In Geschäftsräume eines Schilderladens in der Albrecht-Thaer-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.10.25 ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und sich im Inneren umgesehen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen - Sturz

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw Mercedes-Benz und einem Suzuki-Fahrer kam es in den Morgenstunden des 21.10.25 auf der Landesstraße 252 - Röbbeler Straße. Der 54 Jahre alte Fahrer des Pkw Mercedes hatte gegen 10:00 Uhr beim Abbiegen den bevorrechtigten 67 Jahre alten Motorrad-Fahrer übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der 67-Jährigen stürzte und wurde leichtverletzt vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

Rosche, OT. Probien - mit Baum kollidiert

Mit einem Baum kollidierte ein 59 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan X-Trail in den späten Nachmittagsstunden des 21.10.25 zwischen Groß Malchau und Probien. Der Nissan-Fahrer war gegen 17:15 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Hanstedt, OT. Brauel - "Wer vermisst Hängebauchschweine?"

Zwei Hängebauchschweine stellten Spaziergänger in den Morgenstunden des 19.10.25 auf einem Feldweg im Bereich Brauel fest. Die Ermittlungen zu den Eigentümern verliefen bis dato ohne Erfolg. Die Polizei brachte die Tiere auf einem Gnadenhof unter. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert und überwacht den Verkehr

Den Verkehr im Uelzener Stadtgebiet überwachte die Polizei im Verlauf der Nachmittags- und Abendstunden des 21.10.25 u.a. in der Johnsburg und der Bundesstraße 4. Dabei ahndeten die Beamten bei ihren Kontrollen diverser Fahrzeugführer insgesamt 23 Verstöße; davon acht Geschwindigkeitsverstöße sowie weitere Verstöße gegen die Handynutzung, Gurtpflicht und Überholverbot. Einen Fahrer erwartet aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrverbot. Weitere Kontrollen folgen ...

