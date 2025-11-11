Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Einfamilienhaus: Bewohner überrascht Täter und kann diesen beschreiben

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Montag (10. November 2025) kam es gegen 18:10 Uhr an der Grünstraße in Kevelaer zu einem Einbruch. Durch einen männlichen Täter wurde eine Fensterscheibe beschädigt und so widerrechtlich die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses betreten. Ein Bewohner des Hauses störte den männlichen Täter, welcher sich in Richtung Friedhof von der Örtlichkeit entfernte. Beschrieben werden konnte der Täter wie folgt:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - dunkel gekleidet - Maske

Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell