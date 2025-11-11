Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Polizei werden mehrere Einbrüche bekannt: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Montag (10. November 2025) kam es in Geldern zu drei Einbrüchen, welche der Polizei bekannt wurden. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den Sachverhalten.

In der Zeit von 09:15 Uhr und 20:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße "An der Fleuth". Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume, entwendeten eine Geldkassette mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und entfernten sich von der Örtlichkeit.

An der Brabanter Straße in Geldern beschädigten der oder die Täter ebenfalls eine Terrassentür und durchsuchten nachfolgend mehrere Räume eines Einfamilienhauses. Zwischen 12:30 Uhr und 21:10 Uhr entwendeten die Täter mehrere Schmuckgegenstände (Ringe und Ketten).

Zum dritten polizeibekannten Einbruchsdiebstahl in Geldern kam es an der Konrad-Adenauer-Straße. In der Zeit von 17:45 Uhr und 19:45 Uhr beschädigten unbekannte Täter, auch in diesem Fall, eine Terrassentür, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände.

Ob die zuvor beschriebenen Sachverhalte in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen durch die Kripo Geldern. Zeugenhinweise werden unter 02831 1250 entgegengenommen. (pp)

