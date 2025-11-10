POL-KLE: Straelen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 06.11.2025, 11:10 Uhr
"POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen....."
Straelen (ots)
Nach dem Verkehrsunfall am Mittwoch (05. November 2025) gegen 17:00 Uhr an der Xantener Straße (B 58) in Straelen (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6152805 ) ist die 80-jährige Frau aus Geldern ihren Verletzungen erlegen. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.(sp)
