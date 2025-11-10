PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Bargeld aus Imbisswagen entwendet: Zeugen gesucht

Goch (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (6. November 2025), 17:00 Uhr und Freitag (7. November 2025), 10:40 Uhr beschädigten unbekannte Täter, an der Örtlichkeit "Am Bössershof" in Goch, ein Schloss eines abgestellten Imbisswagen. Aus dem Wagen entwendeten die Täter einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

