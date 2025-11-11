Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Weibliche Täterin beschädigt Fenster und dringt in Einfamilienhaus ein: Zeugin informiert die Polizei und gibt Täterbeschreibung ab

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Montag (10. November 2025) kam es zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr am Daermansweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Eine weibliche Täterin beschädigte eine Scheibe des Hauses, drang in die Räumlichkeiten vor und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Eine unbeteiligte Zeugin verständigte die Polizei und konnte die Täterin wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 15 bis 17 Jahre alt - ca. 165 bis 170 cm groß - schlanke Statur - schwarze lange Haare - schwarze Jacke - Jeanshose - schwarze Handschuhe

Weitere Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

