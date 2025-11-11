PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Kreispolizeibehörde Kleve
38-jährige Frau nach Bränden in Geldern in Untersuchungshaft

Geldern (ots)

Am Sonntag (09. November 2025) kam es gegen 02:00 Uhr in Geldern an der Straße Am Nierspark zu einem Brand von mehreren Mülltonnen des Berufskollegs Geldern. Fahndungsmaßnahmen der Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Geldern führten im Nahbereich zur Feststellung einer polizeibekannten 38-jährigen Frau aus Geldern. Diese wurde aufgrund dringenden Tatverdachtes festgenommen und am Montag (10. November 2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve der Haftrichterin am Amtsgericht Geldern vorgeführt. Diese erließ antragsgemäß Haftbefehl gegen die Frau, die anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde. Die Ermittlungen zu den Bränden in Geldern dauern weiterhin an. (sp)

