PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - 11. "Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt": Kreispolizeibehörde beteiligt sich mit Telefonsprechstunde

POL-KLE: Kreis Kleve - 11. "Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt": Kreispolizeibehörde beteiligt sich mit Telefonsprechstunde
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Kleve (ots)

Am kommenden Dienstag (18. November 2025) findet der 11. "Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt" statt. Am landesweiten Aktionstag der Polizei NRW, welcher in diesem Jahr das Thema "Sexualisierte Übergriffe durch Kinder und Jugendliche" in den Fokus nimmt, beteiligt sich auch die Kreispolizeibehörde Kleve.

Kriminalhauptkommissar Joachim Verhoeven, aus dem Bereich der Kriminalprävention (Opferschutz), wird am kommenden Dienstag (18. November 2025) zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr eine Telefonsprechstunde rund um das oben benannte Thema anbieten. Sie erreichen Herrn Verhoeven im genannten Zeitraum unter 02821 / 504 1976 und finden auf der Website der "Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt" (https://psg.nrw/weil-wissen-schuetzt/) weitere Informationen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren