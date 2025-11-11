Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - 11. "Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt": Kreispolizeibehörde beteiligt sich mit Telefonsprechstunde

Kreis Kleve (ots)

Am kommenden Dienstag (18. November 2025) findet der 11. "Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt" statt. Am landesweiten Aktionstag der Polizei NRW, welcher in diesem Jahr das Thema "Sexualisierte Übergriffe durch Kinder und Jugendliche" in den Fokus nimmt, beteiligt sich auch die Kreispolizeibehörde Kleve.

Kriminalhauptkommissar Joachim Verhoeven, aus dem Bereich der Kriminalprävention (Opferschutz), wird am kommenden Dienstag (18. November 2025) zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr eine Telefonsprechstunde rund um das oben benannte Thema anbieten. Sie erreichen Herrn Verhoeven im genannten Zeitraum unter 02821 / 504 1976 und finden auf der Website der "Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt" (https://psg.nrw/weil-wissen-schuetzt/) weitere Informationen.

