POL-WAF: Warendorf. Zeuge meldete auffällige Fahrweise - Fahrerin absolut fahruntüchtig
Warendorf (ots)
Am Freitag, 7.11.2025 meldete ein Zeuge gegen 21.45 Uhr der Polizei ein Fahrzeug, dessen Fahrerin auffällig auf der B 64 in Warendorf fahren würde. Polizisten hielten die 66-Jährige in Höhe der Wallpromenade an und stellten fest, dass sie absolut fahruntüchtig war. Die Einsatzkräfte ließen der Sassenbergerin eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmten ihren Führerschein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell