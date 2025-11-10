PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Warendorf. Zeuge meldete auffällige Fahrweise - Fahrerin absolut fahruntüchtig

Warendorf (ots)

Am Freitag, 7.11.2025 meldete ein Zeuge gegen 21.45 Uhr der Polizei ein Fahrzeug, dessen Fahrerin auffällig auf der B 64 in Warendorf fahren würde. Polizisten hielten die 66-Jährige in Höhe der Wallpromenade an und stellten fest, dass sie absolut fahruntüchtig war. Die Einsatzkräfte ließen der Sassenbergerin eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmten ihren Führerschein.

