POL-WAF: Warendorf. Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Zwischen Donnerstag, 6.11.2025, 13.00 Uhr und Freitag, 7.11.2025, 15.00 Uhr brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus am Walgernweg in Warendorf ein. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell