Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gegen grauen Audi Q4 50 E-TRON gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.11.2025 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 11.05 Uhr und 11.40 Uhr auf dem Meisenweg in Warendorf gegen einen grauen Audi Q4 50 E-TRON. Das Auto stand auf einem Anwohnerparkplatz und wurde im Heckbereich der Fahrerseite beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell