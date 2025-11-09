Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Zusammenstoß zwischen Pkw und alkoholisiertem Traktorfahrer

Warendorf (ots)

Am Sonntag (08.11.2025, 17.55 Uhr) kam es in Füchtorf im Bereich Rippelbaum zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Ein 57-jähriger Sassenberger befuhr aus Richtung Füchtorf kommend mit einem Gespann aus Traktor und Planwagen die Straße Rippelbaum.

Eine 90-jährige Sassenbergerin fuhr mit ihrem Pkw in entgegen gesetzter Richtung.

Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß. Der Traktor kippte durch den Zusammenstoß auf die rechte Fahrzeugseite.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Traktorfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Sowohl der beschädigte Pkw als auch der Traktor mit Planwagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt, eine weitere ärztliche Behandlung lehnte er ab. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell