Polizei Warendorf
Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Grauer Hyundai Ioniq beschädigt - Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Zwischen Donnerstag, 6.11.2025, 22.00 Uhr und Freitag, 7.11.2025,8.05 Uhr fuhr ein Unbekannter auf dem Kastanienweg in Ahlen gegen einen grauen Hyundai Ioniq. Trotz des Schadens an der hinteren linken Stoßstange flüchtete der Fahrzeugführer. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
  • 09.11.2025 – 09:49

    POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Zusammenstoß zwischen Pkw und alkoholisiertem Traktorfahrer

    Warendorf (ots) - Am Sonntag (08.11.2025, 17.55 Uhr) kam es in Füchtorf im Bereich Rippelbaum zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 57-jähriger Sassenberger befuhr aus Richtung Füchtorf kommend mit einem Gespann aus Traktor und Planwagen die Straße Rippelbaum. Eine 90-jährige Sassenbergerin fuhr mit ihrem Pkw in entgegen gesetzter Richtung. Im ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:22

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Viele Kraftfahrzeugführer waren zu schnell

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (05.11.2025) waren viele Kraftfahrzeugführer zu schnell im Nordkreis unterwegs. Der Kreis und die Polizei führten einen Kontrolltag durch, bei dem die Geschwindigkeit im besonderen Fokus stand. Insgesamt 751 mal lösten die Geschwindigkeitsmessgeräte aus. Von den 200 von der Polizei festgestellten Verstößen wurden 135 mit einem ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:39

    POL-WAF: Oelde. Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Tatverdächtigen

    Warendorf (ots) - Am Montag, 14.7.2025 brachen zwei Unbekannte um 3.30 Uhr in eine Gaststätte in Oelde ein. Das Duo entfernte das Glas aus einem Rahmen und verschaffte sich so Zugang zum Objekt. Hier flexten sie einen mit Bargeld bestückten Tresor von der Wand und entwendeten diesen. Fotos von den Tatverdächtigen können unter folgendem link abgerufen werden: ...

    mehr
