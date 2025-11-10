POL-WAF: Ahlen. Grauer Hyundai Ioniq beschädigt - Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots) - Am Montag, 14.7.2025 brachen zwei Unbekannte um 3.30 Uhr in eine Gaststätte in Oelde ein. Das Duo entfernte das Glas aus einem Rahmen und verschaffte sich so Zugang zum Objekt. Hier flexten sie einen mit Bargeld bestückten Tresor von der Wand und entwendeten diesen. Fotos von den Tatverdächtigen können unter folgendem link abgerufen werden: ...

