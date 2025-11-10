POL-WAF: Ahlen. Grauer Hyundai Ioniq beschädigt - Unfallverursacher gesucht
Warendorf (ots)
Zwischen Donnerstag, 6.11.2025, 22.00 Uhr und Freitag, 7.11.2025,8.05 Uhr fuhr ein Unbekannter auf dem Kastanienweg in Ahlen gegen einen grauen Hyundai Ioniq. Trotz des Schadens an der hinteren linken Stoßstange flüchtete der Fahrzeugführer. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
