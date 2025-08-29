Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb greift zu

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag waren Taschendiebe in der Fußgängerzone unterwegs. Eine 68-Jährige gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sie sich zwischen 13:45 Uhr und 14 Uhr in der Fackelstraße aufhielt. Hierbei fiel ihr plötzlich auf, dass ihr auf dem Rücken getragener Rucksack offenstand. Bei Nachschau stellte sich heraus, dass Langfinger den Geldbeutel aus der Tasche entwendet hatten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

