PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb greift zu

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag waren Taschendiebe in der Fußgängerzone unterwegs. Eine 68-Jährige gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sie sich zwischen 13:45 Uhr und 14 Uhr in der Fackelstraße aufhielt. Hierbei fiel ihr plötzlich auf, dass ihr auf dem Rücken getragener Rucksack offenstand. Bei Nachschau stellte sich heraus, dass Langfinger den Geldbeutel aus der Tasche entwendet hatten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 11:02

    POL-PPWP: Trickdiebe bereichern sich an Seniorin

    Kaiserslautern (ots) - Eine 89-jährige Frau aus dem westlichen Stadtgebiet wurde am Mittwochmittag das Opfer von Dieben. Wie die Seniorin der Polizei mitteilte, klingelte es kurz nach 12 Uhr an ihrer Haustür. Eine Frau gab an, dass sie eine Putzanstellung suche, und betrat die Wohnung der 89-Jährigen. Am Abend bemerkte die Rentnerin, dass eine Schatulle aus ihrem Schlafzimmer fehlte. Darin befand sich Schmuck im Wert ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:26

    POL-PPWP: Fußball-Sonntag auf dem Betzenberg

    Kaiserslautern (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz Am kommenden Sonntag, 31. August, findet das zweite Heimspiel des 1.FC Kaiserslautern in der aktuellen Bundesligasaison statt. Um 13.30 Uhr ist Anpfiff gegen die Gäste des SV Darmstadt 98 auf dem Betzenberg. Die Polizei geht von einem ausverkauften Stadion aus. Es ist also wieder mit einem ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 14:36

    POL-PPWP: Christopher Street Day in Kaiserslautern

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstag, 30. August, findet der erste Christopher Street Day (CSD) in Kaiserslautern statt. Unter dem Motto: "Nie wieder still!" beginnt die Veranstaltung gegen 13:30 Uhr mit einer Andacht an der Stiftskirche, bevor ein Aufzug sich durch mehrere Straßen in der Innenstadt bewegt. Im Anschluss wird der CSD am Schillerplatz mit einem Bühnenprogramm fortgesetzt. Der Veranstalter geht davon aus, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren