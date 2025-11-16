PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 17.11.2025, 17:00 Uhr und dem 15.11.2025, 11:40 Uhr kam es in der Ursinusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Unfallverursacher befuhr die Pulverturmstraße in Fahrtrichtung Huttenstraße. Beim Vorbeifahren touchierte er den ordnungsgemäß geparkten roten Opel Corsa mit BO-Kennzeichen, wodurch dieser an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Es entstand Sachschaden im Wert von ca. 1500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:
Polizeiinspektion Neustadt/W.
PK Frenzel
Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

