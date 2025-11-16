Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkener Radfahrer beschädigt Pkw

Haßloch(Pfalz) (ots)

Am frühen Morgen des 16.11.2025, gg. 03:55 Uhr, wurde die Polizei Haßloch darüber informiert, dass ein Fahrradfahrer gegen einen geparkten Pkw gefahren sei und sich dann zu Fuß entfernte. Die Polizei konnte vor Ort den beschädigten Pkw, sowie das Fahrrad feststellen. Während der Unfallaufnahme konnte eine männliche Person in näherer Umgebung festgestellt werden auf welche die zuvor abgegebene Beschreibung passte. Die Person wurde angesprochen und bestätigte, dass das Fahrrad ihr gehöre. Da bei dem 26jährigen Haßlocher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Alkotest angeboten welcher eine Atemalkoholkonzentration von 1,60 Promille ergab. Der Radfahrer wurde zur Polizei verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

