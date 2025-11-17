PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Berg) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Fahrzeug überschlagen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 16.11.2025 gegen 23:00 Uhr ereignete sich in der Kirchheimer Straße (L517) in Weisenheim am Berg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Smart überschlug. Eine 19-jährige Fahrerin befuhr die Strecke von Bad Dürkheim in Richtung Grünstadt, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Smart überschlug sich im angrenzenden Feld und kam seitlich liegend zum Stillstand.

Die Fahrerin konnte den Smart selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,53 Promille. Die junge Frau wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Fremdschäden wurden nicht festgestellt. Die Bergung des Smart erfolgte durch ein Abschleppunternehmen.

Die Polizei Bad Dürkheim ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

