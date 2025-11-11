Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte heben Gullydeckel in Eggesin aus

Eggesin (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 9. November 2025 gegen 07:30 Uhr, erhielten die Beamten des Polizeirevieres Ueckermünde von einem Hinweisgeber die Information, dass in der Waldstraße in Eggesin Gullydeckel entfernt worden sind.

Die eingesetzten Beamten begaben sich umgehend zum Einsatzort, da die Gefahr bestand, dass andere Verkehrsteilnehmer möglicherweise in diese Regenabflussschächte geraten könnten. Vor Ort wurden in der Waldstraße, Lindenstraße und Adolf-Bytzeck-Straße insgesamt zwölf entfernte Gullydeckel festgestellt und durch die Polizeibeamten wieder eingesetzt.

Die Polizei bedankt sich bei dem Hinweisgeber für die zeitnahe Information.

Die Polizei weist in diesem Fall auf Folgendes hin: Kanaldeckel, die herausgerissen werden, stellen eine große Gefahr für den laufenden Verkehr dar. Es handelt ich hierbei nicht um ein Kavaliersdelikt, denn wer Gullydeckel herausreißt, macht sich strafbar.

Die Ermittlungen in diesem Fall, wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wurden gegen bisher unbekannte Täter aufgenommen.

Weitere Zeugen, die möglicherweise auffällige Personenbewegungen beobachtet haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Ueckermünde (Telefon: 039771 820), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell