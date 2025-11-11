PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann verstößt gegen Hausverbot und greift Polizeibeamten an

Barth (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Montag, dem 10. November 2025, um 19:30 Uhr in einen Supermarkt in die Barther Chausseestraße gerufen.

Hier konsumierte ein 38-jähriger Mann aus Algerien, trotz Hausverbot, im Supermarkt Lebensmittel. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung wurde einem Polizeibeamten durch den Mann mehrfach mit der flachen Hand auf das rechte Ohr geschlagen. Dabei wurde der Beamte leicht verletzt, blieb aber weiter dienstfähig.

Neben Anzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches und des Ladendiebstahls wurde Anzeige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

