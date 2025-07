Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - Fahrzeugbrände mit hohem Sachschaden

Karlsruhe (ots)

Insgesamt 9 zerstörte Fahrzeuge und ein Schaden von ca. 350 000 Euro sind das Ergebnis eines Fahrzeugbrandereignisses, das am heutigen Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr im Industriegebiet Stegwiesen in Bruchsal seinen Lauf nahm. Auf dem Areal eines Gebrauchtwagenhandels sollte ein Gebrauchtwagen hergerichtet und durchgesehen werden, wobei das Fahrzeug aus bislang unklarer Ursache in Brand geriet und in der Folge drei weitere Fahrzeuge auf diesem Areal in Brand setzte. Durch übergreifende Flammen wurden im weiteren Brandverlauf insgesamt 5 Fahrzeuge auf dem Areal eines daneben liegenden Autohauses in Brand gesetzt, wobei 4 Fahrzeuge vollständig und ein weiterer Pkw größtenteils ausbrannten. Beim Brandbeginn wurden zwei männliche Personen, die an dem herzurichtenden Fahrzeug arbeiteten, leicht bzw. schwer verletzt. Der Verkehrsbereich um die Brandobjekte war zunächst voll gesperrt, wegen aufsteigender Rauchgase wurde eine Warnmeldung über den Verkehrswarndienst veranlasst. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen vor Ort waren gegen 12.40 Uhr beendet.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

