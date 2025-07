Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - 43-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein Streit zweier Männer in Bretten endete am Donnerstagabend in schweren Stich- und Schnittverletzungen eines 43-jährigen Rumänen. Ein 24-jähriger Rumäne befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer bewohnen gemeinsam eine Arbeiterunterkunft in der Melanchthonstraße in Bretten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gerieten der 24- und 43-Jährige zunächst aus bislang unbekannten Gründen in einen verbalen Streit. Daraufhin griff der jüngere sein Gegenüber wohl mit einem Messer an und fügte ihm schwere Verletzungen am Bein und Rücken zu. Unmittelbar nach der Tat begab sich der Angreifer eigenständig auf das Polizeirevier in Bretten.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich der 43-Jährige nicht in Lebensgefahr.

Der Festgenommene wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitagmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe dauern weiter an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

