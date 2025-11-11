Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Greifswald (ots)

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und drei beteiligten Fahrzeugen Am heutigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass sich auf der Ladebower Chaussee in 17493 Greifswald ein Verkehrsunfall ereignete. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 57-jährige, deutsche Unfallverursacherin mit ihrem Audi A3 die Ladebower Chaussee aus Richtung Hanseyacht in Fahrtrichtung Stralsunder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache ist sie von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden LKW, welcher mit Holz beladen war, zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde die Verursacherin zurückgestoßen und kollidierte mit dem hinter ihr fahrenden Pkw VW. Sowohl der 48-jährige, deutsche LKW-Fahrer, als auch die Unfallverursacherin mit ihrer 59-jährigen, deutschen Beifahrerin, verletzten sich infolge dessen leicht. Der LKW rutschte nach dem Zusammenstoß in einen Graben und musste geborgen werden. Die Unfallstelle wurde über mehrere Stunden vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Im Auftrag Robert Busch Streifenführer Polizeihauptrevier Greifswald PHR Greifswald, Polizeipräsidium Neubrandenburg

