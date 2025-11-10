Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 14-jährigen Jugendlichen
Ribnitz-Damgarten (ots)
Seit den Morgenstunden des 10.11.2025 wird die 14-jährige aus Ribnitz-Damgarten vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten (Tel. 03821/875-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Ein Bild der Vermissten ist unter: https://shorturl.at/KIC3S hinterlegt. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg
