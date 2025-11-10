PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 14-jährigen Jugendlichen

Ribnitz-Damgarten (ots)

Seit den Morgenstunden des 10.11.2025 wird die 14-jährige aus 
Ribnitz-Damgarten vermisst.
Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste
Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, 
wird gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten (Tel. 
03821/875-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Ein Bild der Vermissten ist unter: https://shorturl.at/KIC3S 
hinterlegt.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 19:32

    POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Torgelow (ots) - Am heutigen Tag um 16:11 Uhr wurde über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass sich in Torgelow, in der Eggesiner Straße ein Verkehrsunfall ereignete. Nach ersten Erkenntnissen, kam ein Pkw Renault verkehrsbedingt zum Stillstand, als die 39-jährige deutsche Fahrzeugführerin auf das dortige Tankstellengelände fahren wollte. Der nachfolgende 37-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Opel bemerkte dies zu ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:32

    POL-NB: Autos an Badestelle beschädigt - Zeugen gesucht

    Wesenberg (ots) - Am vergangenen Sonnabend haben zwei Männer (31 und 33 Jahre alt, Deutsche) ihre Autos auf dem Parkplatz an der Badestelle in Wesenberg (Neustrelitzer Chaussee) abgestellt. Sie sind mit dem Boot aufs Wasser rausgefahren. Als sie nach ein paar Stunden zu ihren Autos zurückkamen, waren mehrere Reifen an den Fahrzeugen und auch am Trailer zerstochen. Außerdem wurde ein Seitenspiegel beschädigt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren