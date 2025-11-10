PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 89-Jährigen aus Ueckermünde

Ueckemünde (ots)

Am 01.10.2025 wurde ein lebloser Mann in Ueckermünde aufgefunden, dessen Identität nun abschließend geklärt und dem 89-Jährigen aus Ueckermünde zugeordnet werden konnte, der seit dem 09.08.2025 als vermisst galt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt, Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Franziska Höhne
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

