Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte stehlen teures DJ-Equipment

Vogelsang-Warsin (LK V-G) (ots)

Am heutigen Montag (10.11.2025), gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl in Vogelsang-Warsin gemeldet.

Bislang unbekannte Tatverdächtige waren augenscheinlich in ein Nebengebäude auf einem privaten Grundstück eingebrochen und hatten dort offenbar unter anderem DJ-Equipment, Gartengeräte und Räder entwendet.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beträgt die Gesamtsumme des Stehlschadens ca. 70.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell