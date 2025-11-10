PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte stehlen teures DJ-Equipment

Vogelsang-Warsin (LK V-G) (ots)

Am heutigen Montag (10.11.2025), gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl in Vogelsang-Warsin gemeldet.

Bislang unbekannte Tatverdächtige waren augenscheinlich in ein Nebengebäude auf einem privaten Grundstück eingebrochen und hatten dort offenbar unter anderem DJ-Equipment, Gartengeräte und Räder entwendet.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beträgt die Gesamtsumme des Stehlschadens ca. 70.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Franziska Höhne
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:01

    POL-NB: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

    Bergen/Rügen (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (8. November 2025) und Sonntag (9. November 2025) kam es in Bergen auf Rügen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Bereich des Otto-Grotewohl-Rings sowie der Straße der DSF insgesamt mindestens sieben Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten die ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:51

    POL-NB: Mutmaßliche Graffiti-Sprüher gestellt - Polizei fasst Tatverdächtige

    Stralsund (ots) - In der Nacht zu Sonntag (9. November 2025) kam es im Bereich des Knieperdamms in Stralsund zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Gegen 01:00 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis einer Zeugin, dass sich dort mehrere Personen aufhalten und eine größere Fläche mit Farbe besprühen sollen. Laut der Hinweisgeberin handelte es sich um etwa zehn ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 18:30

    POL-NB: Zeugen nach Buntmetalldiebstahl in Neustrelitz gesucht

    Neustrelitz (LK MSE) (ots) - In der Zeit vom 31.10.2025, 12:00 Uhr, bis zum 08.11.2025, 17:00 Uhr, kam es in der Seestraße in Neustrelitz zum Einbruch in ein derzeit leerstehendes Wohngebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Hintertür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In diesem wurden sämtliche Wasserleitungen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren