PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Bergen/Rügen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (8. November 2025) und Sonntag (9. November 2025) kam es in Bergen auf Rügen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Bereich des Otto-Grotewohl-Rings sowie der Straße der DSF insgesamt mindestens sieben Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten die Fahrzeugkarosserien mit einem offenbar spitzen Gegenstand und traten teilweise die Seitenspiegel ab.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 03838 / 81 00, der Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:51

    POL-NB: Mutmaßliche Graffiti-Sprüher gestellt - Polizei fasst Tatverdächtige

    Stralsund (ots) - In der Nacht zu Sonntag (9. November 2025) kam es im Bereich des Knieperdamms in Stralsund zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Gegen 01:00 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis einer Zeugin, dass sich dort mehrere Personen aufhalten und eine größere Fläche mit Farbe besprühen sollen. Laut der Hinweisgeberin handelte es sich um etwa zehn ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 18:30

    POL-NB: Zeugen nach Buntmetalldiebstahl in Neustrelitz gesucht

    Neustrelitz (LK MSE) (ots) - In der Zeit vom 31.10.2025, 12:00 Uhr, bis zum 08.11.2025, 17:00 Uhr, kam es in der Seestraße in Neustrelitz zum Einbruch in ein derzeit leerstehendes Wohngebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Hintertür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In diesem wurden sämtliche Wasserleitungen und ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 16:44

    POL-NB: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden nahe Pripsleben (LK MSE)

    Altentreptow (LK MSE) (ots) - Am 09.11.2025 gegen 14:00 Uhr befuhr die 26-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW VW die Kreisstraße 64 von Barkow in Richtung Landstraße 27. Hier kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dort eine Baumwurzel. Anschließend schleuderte sie nach links und prallte hier gegen einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren