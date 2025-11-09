Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Buntmetalldiebstahl in Neustrelitz gesucht

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

In der Zeit vom 31.10.2025, 12:00 Uhr, bis zum 08.11.2025, 17:00 Uhr, kam es in der Seestraße in Neustrelitz zum Einbruch in ein derzeit leerstehendes Wohngebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Hintertür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In diesem wurden sämtliche Wasserleitungen und Heizungsrohre, welche aus Messing und Kupfer bestehen, demontiert und entwendet. Des weiteren entwendeten der oder die Täter eine bislang unbekannte Menge an Kabeln. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.600 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell