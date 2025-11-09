PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Buntmetalldiebstahl in Neustrelitz gesucht

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

In der Zeit vom 31.10.2025, 12:00 Uhr, bis zum 08.11.2025, 17:00 Uhr,
kam es in der Seestraße in Neustrelitz zum Einbruch in ein derzeit 
leerstehendes Wohngebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand 
verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Hintertür 
gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In diesem wurden sämtliche 
Wasserleitungen und Heizungsrohre, welche aus Messing und Kupfer 
bestehen, demontiert und entwendet. Des weiteren entwendeten der oder
die Täter eine bislang unbekannte Menge an Kabeln. Der entstandene 
Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.600 Euro geschätzt.
Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die 
Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen 
dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um 
Mithilfe. 
Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das 
Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258224, die Internetwache 
der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede 
andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
