Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Torgelow (ots)

Am heutigen Tag um 16:11 Uhr wurde über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass sich in Torgelow, in der Eggesiner Straße ein Verkehrsunfall ereignete. Nach ersten Erkenntnissen, kam ein Pkw Renault verkehrsbedingt zum Stillstand, als die 39-jährige deutsche Fahrzeugführerin auf das dortige Tankstellengelände fahren wollte. Der nachfolgende 37-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Opel bemerkte dies zu spät und kollidierte in weiterer Folgen mit dem Renault. Die 39-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden auf Grund von Kopf- und Nackenschmerzen durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige Fahrzeugführer des auffahrenden Pkw blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

