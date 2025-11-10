PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Torgelow (ots)

Am heutigen Tag um 16:11 Uhr wurde über den Notruf der Polizei 
mitgeteilt, dass sich in Torgelow, in der Eggesiner Straße ein 
Verkehrsunfall ereignete.
Nach ersten Erkenntnissen, kam ein Pkw Renault verkehrsbedingt zum 
Stillstand, als die 39-jährige deutsche Fahrzeugführerin auf das 
dortige Tankstellengelände fahren wollte. Der nachfolgende 37-jährige
deutsche Fahrer eines Pkw Opel bemerkte dies zu spät und kollidierte 
in weiterer Folgen mit dem Renault.
Die 39-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden auf Grund von 
Kopf- und Nackenschmerzen durch den Rettungsdienst in ein umliegendes
Krankenhaus gebracht.
Der 37-jährige Fahrzeugführer des auffahrenden Pkw blieb unverletzt.
An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

