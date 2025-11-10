POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen aus Ribnitz-Damgarten

Torgelow (ots) - Am heutigen Tag um 16:11 Uhr wurde über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass sich in Torgelow, in der Eggesiner Straße ein Verkehrsunfall ereignete. Nach ersten Erkenntnissen, kam ein Pkw Renault verkehrsbedingt zum Stillstand, als die 39-jährige deutsche Fahrzeugführerin auf das dortige Tankstellengelände fahren wollte. Der nachfolgende 37-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Opel bemerkte dies zu ...

mehr