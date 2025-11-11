PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Männer nach Unfall verstorben

Marxhagen bei Waren (ots)

Gegen 01.30 Uhr hat es heute Morgen einen Unfall auf der Bundesstraße 108 zwischen Waren und Moltzow auf Höhe Marxhagen gegeben. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Fahrer in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug stieß dabei mit einem Baum zusammen.

Es wurde einerseits ein digitaler Notruf ausgelöst, zudem hatte ein Hinweisgeber das Auto nach dem Unfall bemerkt und die Rettung alarmiert.

Die beiden Männer im Fahrzeug - zwei ungarische Staatsangehörige im Alter von 32 und 27 Jahren - sind durch den Unfall beide verstorben.

Während des Rettungs- und Bergungseinsatzes war die Bundesstraße auf Höhe des Unfalls vollgesperrt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 00:52

    POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden

    Greifswald (ots) - POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und drei beteiligten Fahrzeugen Am heutigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass sich auf der Ladebower Chaussee in 17493 Greifswald ein Verkehrsunfall ereignete. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 57-jährige, deutsche Unfallverursacherin mit ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 21:49

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen aus Ribnitz-Damgarten

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Die Fahndung nach der 14-Jährigen wird hiermit eingestellt. Sie konnte am selben Tag, in den Abendstunden aufgegriffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche nach der Vermissten. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 21:11

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 14-jährigen Jugendlichen

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Seit den Morgenstunden des 10.11.2025 wird die 14-jährige aus Ribnitz-Damgarten vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten (Tel. 03821/875-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren