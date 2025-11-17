Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Grünstadt (ots)

Am Montag, dem 17.11.2025 kam es gegen 09:52 Uhr in der Bitzenstraße, an der Einmündung zur Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Nach ersten Erkenntnissen bog der Pkw von der Bahnhofstraße nach rechts in die Bitzenstraße ab, wo dieser mit der Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte, kollidierte. Die Fußgängerin wurde umgehend von Unfallzeugen und Ersthelfern erstversorgt, bevor sie durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand können zurzeit noch nicht getätigt werden. Während der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn ist jedoch wieder vollständig freigegeben. Die Polizeiinspektion Grünstadt ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

